Calcio: Manchester City-Liverpool 0-2, Reds a +11 sull'Arsenal

Finisce 2-0 per il Liverpool in casa del Manchester City. Protagonista indiscusso è sempre Mohamed Salah, autore del gol e dell'assist a rimorchio per l'ungherese Szoboszlai, che firma il raddoppio. Annullati due gol per squadra: uno a Marmoush e uno a Jones, entrambi per fuorigioco. All'Etihad il Liverpool ottiene 3 punti che lo portano a +11 sull'Arsenal, mentre il City si lascia agganciare dal Newcastle al 4° posto.