Calcio: Mariani arbitra Napoli-Inter, Zufferli per il Milan

E' Maurizio Mariani l'arbitro designato per Napoli-Inter, big match dell'8/a giornata della Serie A, in programma sabato alle 18. Milan-Pisa (domani alle 20.45) sarà diretta da Luca Zufferli, mentre Sassuolo-Roma (domenica alle 15) è stata affidata a Gianluca Manganiello. L'arbitro di Lazio-Juventus, posticipo domenicale alle 20.45, è Andrea Colombo.