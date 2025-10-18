Calcio: Mariani arbitro della finale Mondiale U.20, "Un onore"

"Essere designato per una finale di Coppa del Mondo è un immenso onore, una grande responsabilità e un privilegio. È un'emozione fortissima avere l'opportunità di rappresentare il nostro Paese, sapendo che dietro ogni partita ci sono ore, mesi e anni di allenamenti, studio e preparazione". Maurizio Mariani commenta la sua designazione per finale tra Argentina e Marocco del Mondiale U.20 in programma domenica alle 20 (ora del Cile) allo stadio nazionale Julio Martínez Pradanos di Santiago del Cile.

"È un momento che viviamo con profonda gratitudine e orgoglio, insieme alla mia squadra e ai professionisti che mi hanno sostenuto durante tutta la mia carriera. Ringraziamo personalmente Pierluigi Collina e Massimo Busacca per averci selezionato per questa competizione e per la finale. Ci hanno fornito istruttori arbitrali Fifa di altissimo livello con cui abbiamo lavorato quotidianamente, sul campo e in aula. Sono davvero soddisfatto del dialogo continuo e dell'armonia che abbiamo costruito con gli altri arbitri - prosegue il fischietto italiano - Condividiamo questo traguardo con le nostre famiglie, che ci hanno sostenuto enormemente dall'Italia, sempre con entusiasmo e affetto".

"Porterò con me la passione e l'ospitalità del Cile. Non eravamo mai stati qui prima; è un paese bellissimo che, insieme alla sua gente, lascia un segno indelebile. Tutte le strutture, i campi di allenamento, i trasporti e le strutture che ci hanno ospitato erano impeccabili. È stata un'esperienza straordinaria, ricca di persone, passione, colori, entusiasmo e voglia di festeggiare e fare la differenza. Siamo pronti a contribuire a una partita di calcio che sarà ricordata per questi stessi valori: rispetto, fair play e gioia condivisa dello sport", conclude Mariani.