Calcio: Marsiglia-Lione; la partita si rigiocherà il 6 dicembre

La partita Marsiglia-Lione del massimo campionato francese rinviata per gli incidenti che hanno portato al ferimento del tecnico italiano Fabio Grosso si rigiocherà il prossimo 6 dicembre, in una località che sarà definita "più tardi". "La commissione competizioni della Lega calcio francese - si legge in un comunicato - ha deciso da un lato di disputare questa partita mercoledì 6 dicembre, prima data disponibile rispetto al calendario delle due squadre, e dall'altro, di determinare successivamente il luogo di questa riunione, in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità che consentano che si svolga in condizioni di sicurezza ottimali per tutti i suoi membri, attori e pubblico".