Calcio: Massa arbitra Lazio-Roma, Dionisi per Inter-Frosinone

E' Davide Massa di Imperia l'arbitro designato per Lazio-Roma, il derby della Capitale valido per la 12/a giornata della Serie A in programma domenica alle 18. Juventus-Cagliari (sabato alle 18) è stata affidata a Piccinini, mentre Inter-Frosinone sarà diretta da Dionisi. Abisso arbitra Lecce-Milan (sabato alle 15), mentre Prontera Napoli-Empoli.