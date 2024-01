Calcio, Mazzarri, il Napoli recupera il suo stile di gioco

"Oggi il gioco è andato bene, dopo una settimana di ritiro importante, contro una Salernitana ben organizzata. Siamo stati penalizzati presto da un grande tiro di Candreva, ma siamo riusciti a reagire". Queste sono state le parole del tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, dopo la vittoria per 2-1 contro la Salernitana, riferite a Dazn. "Considerando la nostra situazione di emergenza numerica, è stato difficile vincere oggi, ma devo fare i complimenti alla squadra. Dato il numero di occasioni che abbiamo creato, possiamo dire di meritare questa vittoria. In alcune fasi avremmo dovuto giocare in modo più verticale, ma a centrocampo abbiamo avuto Gaetano, che ha giocato la sua prima partita da titolare, e Cajuste, che diventerà un elemento importante ma deve ancora adattarsi completamente al nostro calcio in Italia. Dopo il vantaggio della Salernitana, c'erano molti elementi che avrebbero potuto demoralizzarci, ma invece abbiamo giocato con grande determinazione e creato molte occasioni da gol. Il ritrovato possesso palla dimostra che la partita contro il Torino è stata solo un'eccezione, perché anche quando abbiamo perso contro altre squadre, abbiamo sempre giocato secondo il nostro stile. A Torino è stato diverso". Mazzarri sottolinea l'importanza del ritiro di questa settimana: "Secondo me, abbiamo avuto un ritiro molto produttivo. In questi giorni abbiamo lavorato bene in campo e oggi si è visto durante la partita. Mi godo questa vittoria, perché era fondamentale vincere. Riguardo alla Supercoppa, ci penserò da stasera".