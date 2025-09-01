Calcio, media: Isak dal Newcastle al Liverpool per cifra record

Il Liverpool ha accettato di ingaggiare Alexander Isak dal Newcastle United per una cifra record nel Regno Unito, secondo quanto riportato oggi dai media. L'attaccante svedese si unirà ai Reds con un accordo del valore di circa 130 milioni di sterline (oltre 150 milioni di euro), affermano tra gli altri The Athletic e The Telegraph. Isak dovrebbe sottoporsi alle visite mediche già oggi, prima di firmare un accordo di sei anni con il club del Merseyside.

L'attaccante 25enne ha segnato 23 gol in Premier League la scorsa stagione - dietro solo a Mohamed Salah del Liverpool -, contribuendo alla qualificazione del Newcastle alla Champions League. Ma quest'estate è stato al centro di una lunga e a volte aspra vicenda legata al mercato, allenandosi lontano dal resto della squadra dopo aver espresso chiaramente il suo desiderio di trasferirsi. Sabato il Newcastle ha ingaggiato l'attaccante della nazionale tedesca Nick Woltemade per una cifra record per il club, stimata fino a 69 milioni di sterline, in quella che è stata vista come un'occasione per la partenza di Isak.