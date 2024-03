Calcio: Messi e Suarez salvano Miami nella Champions Concacaf

Luis Suarez, a segno nei minuti di recupero, e Lionel Messi hanno permesso all'Inter Miami di pareggiare 2-2 contro il Nashville, nell'andata degli ottavi della Concacaf Champions League. Nashville era andata in vantaggio 2-0 grazie alla doppietta dell'esterno canadese Jacob Shaffelburg. Lanciato dall'ex compagno di squadra del Barcellona Luis Suarez al limite dell'area, Messi ha trovato lo spazio necessario per aggiustarsi la palla sul sinistro e ingannare il portiere avversario. Nel recupero un altro ex blaugrana, Busquets, ha servito il cross che Suarez, di testa, ha trasformato nel 2-2. Un pari che permette all'Inter Miami di attendere con ottimismo la gara di ritorno, in programma mercoledì prossimo in Florida. Miami ha battuto il Nashville ai rigori nella finale della Coppa di Lega della scorsa stagione.