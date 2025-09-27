Calcio: Milan; Allegri 'domani non si decide lo scudetto'

"In un mese non è che abbiamo risolto niente. Non siamo né in Champions né abbiamo vinto lo scudetto. Domani sarà una bella partita e un bel test. Domani non si decide lo scudetto e non si decide l'entrata in Champions. Per arrivare in Champions serve un numero minimo, non è che domani se vinci ti danno 70 punti": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Napoli.

"Di dubbi di formazione per domani ne ho abbastanza, speriamo di risolverli per domani sera altrimenti è un casino - aggiunge con un sorriso -. C'è un gruppo di ragazzi che sta diventando squadra. Tutti dobbiamo avere un obiettivo e l'obiettivo personale deve essere messo al servizio della squadra per poi arrivare all'obiettivo finale, che è quello di tutti: ovvero che il Milan l'anno prossimo deve giocare la Champions".