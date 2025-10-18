Calcio: Milan; Allegri, Leao pronto a essere protagonista
'Lasciamolo giocare, troppe parole su di lui'
"Leao ha fatto settimana intensa di allenamento. Credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Ma come abbiamo bisogno di lui, abbiamo bisogno di tutti, tutti devono essere a disposizione dei compagni. Sono contento che sia in una buona condizione": sono le parole del tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Fiorentina.
"Rafa - aggiunge - ha qualità tecniche straordinarie, ma credo vada lasciato giocare. Si fanno troppe parole intorno a Leao. È un ragazzo d'oro e ha voglia di fare, purtroppo l'infortunio l'ha fermato. Sta cercando la condizione ottimale e penso che farà molto bene da qui in avanti".
