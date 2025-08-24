Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio: Milan; Boniface tornato Germania, Allegri in sede

Ancora non presa decisione su attaccante, club rossonero valuta

di Redazione Sport
24 agosto 2025
Ancora non presa decisione su attaccante, club rossonero valuta

Ancora non presa decisione su attaccante, club rossonero valuta

XWhatsAppPrint

Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen che ha svolto le visite mediche con il Milan, è tornato in Germania. La decisione nei suoi confronti non è ancora stata presa dal club rossonero che sta valutando cosa fare viste le incerte condizioni fisiche del giocatore, perché in passato soggetto a gravi infortuni.

Secondo quando riferisce Sky infatti in questo momento nella sede del Milan è presente anche Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta clamorosa rimediata ieri a San Siro al debutto contro la Cremonese, sono infatti necessarie valutazioni per capire come affrontare il momento e sistemare la squadra ora che il mercato è ancora aperto. Il rinforzo in attacco resta fondamentale per il Milan.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su