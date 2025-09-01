Acquista il giornale
Calcio: Milan cede Alex Jimenez al Bournemouth

di Redazione Sport
1 settembre 2025
Alex Jimenez passa al Bournemouth. Lo annuncia il club rossonero in una nota in cui spiega di aver ceduto il giocatore "a titolo temporaneo, con diritto d'opzione che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez al Bournemouth". L'obbligo di riscatto dovrebbe verificarsi in base al numero di presenze del giocatore nella stagione.

