ULTIM'ORA

Calcio: Milan, escluse lesioni per Maignan e Pavlovic

Erano stati sostituiti contro il Bologna per problemi fisici

di Redazione Sport
15 settembre 2025
Escluse lesioni per Mike Maignan e Strahinja Pavlovic. È l'esito degli esami strumentali svolti stamani da entrambi i giocatori che saranno valutati giorno dopo giorno in base all'evoluzione clinica. Lo fa sapere il Milan.

Pavlovic era stato sostituito ad inizio ripresa nella sfida contro il Bologna di ieri sera mentre Maignan era stato costretto a lasciare il campo al 10' della ripresa.

