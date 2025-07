Calcio: Milan già a lavoro, inizia preparazione a nuova stagione

Il Milan, dopo due giorni di test fisici, dà ufficialmente il via alla preparazione della nuova stagione. Oggi la squadra inizia gli allenamenti a Milanello senza i giocatori non convocati: Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Devis Vasquez. Hernandez, infatti, è vicino al Al-Hilal. Un'operazione da 25 milioni di euro dopo una lunga trattativa durata settimane. Il resto della squadra lavora sotto la direzione di Massimiliano Allegri che undici anni dopo torna ad essere guida del Milan. Oggi alle ore 13 è prevista la conferenza stampa di presentazione nella sede del club.

Assente a Milanello anche Santi Gimenez perché impegnato con la Nazionale messicana capace di trionfare in Gold Cup in finale contro gli USA. Si attende poi Luka Modric ancora in gara nel Mondiale per club col Real Madrid che mercoledì sfiderà il PSG.