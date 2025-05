Calcio: Modric annuncia, a fine stagione lascio il Real Madrid

Il centrocampista croato del Real Madrid Luka Modric, 39 anni, ha annunciato giovedì che lascerà il club madrileno, dove gioca dal 2012, dopo il Mondiale per club. "È arrivato il momento - si legge in un post pubblicato sul suo profilo Instagram -Sabato giocherò la mia ultima partita al Santiago Bernabeu. E anche se, dopo il Mondiale per Club, non indosserò più questa maglia in campo, sarò sempre 'madridista'".