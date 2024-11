Calcio: Monza; Nesta, adesso dobbiamo cominciare a vincere

"I derby non si perdono, ma adesso dobbiamo cominciare a vincere": così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, dopo il pareggio contro il Como. "Ci sono periodi dove vincere una partita è molto complicato, come sta succedendo ultimamente. Dobbiamo sbloccare la classifica con qualche vittoria perché ne abbiamo bisogno. Ogni partita per noi è fondamentale. Tenere fuori Maldini dall'inizio lo ha alleggerito da tutto quello che c'è intorno a lui, nel secondo tempo è entrato molto bene. Dopo un primo tempo in cui avevamo la sensazione che il Como avesse qualcosa in più di noi, nel secondo tempo la partita è cambiata", ha aggiunto Nesta.