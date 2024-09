Calcio: morto l'ex allenatore tedesco Daum

L'ex allenatore tedesco Christoph Daum, che ha allenato il Bayer Leverkusen dal 1996 al 2000, è morto all'età di 70 anni a causa di un cancro ai polmoni: lo ha annunciato domenica mattina la Lega Calcio Tedesca (DFL). "Il calcio tedesco è in lutto per la morte di Christoph Daum. L'ex allenatore campione di Germania è morto all'età di 70 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro", ha spiegato la DFL in un comunicato pubblicato sul suo sito web. "Christoph Daum ha lasciato un segno significativo nel calcio tedesco. È stato un pioniere del gioco moderno e, quando si trattava di calcio, è stato combattivo e appassionato fino alla fine", ha commentato il presidente della Federcalcio tedesca (DFB), Bernd Neuendorf. Nell'ottobre del 2022, Christoph Daum ha rivelato che stava combattendo contro un cancro ai polmoni, affermando di voler portare coraggio ai malati di cancro nella sua lotta. "Sto aveva detto alla presentazione di un documentario girato nel 2023 dal canale Sky in occasione del suo 70/o compleanno. "Tutto ciò che posso fare è appellarmi a tutti affinché si sottopongano ai test".