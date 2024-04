Calcio: Motta, 'il Bologna è il rompiscatole del campionato'

Il Bologna è in ballo per la Champions e l'Europa e ballerà fino alla fine. Parola di Thiago Motta, che a due giorni dalla sfida con il Monza esce allo scoperto, tenendo a precisare alcuni concetti: "Mettiamo le cose in chiaro: la Champions è una normale ossessione o obiettivo per club come Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma e Atalanta. Questa ossessione per noi non è mai esistita, siamo al massimo i rompiscatole di questo campionato, perché nessuno se l'aspettava". Secondo il tecnico rossoblù proprio questo è uno dei segreti del successo della stagione del Bologna. "È per questo - dice - che facciamo bene a questo calcio, perché abbiamo portato concorrenza e novità, e abbiamo l'intenzione di restare rompiscatole fino in fondo: siamo anzi determinati e concentrati". Prova ad allenare anche l'ambiente, Motta: "Serve più senso di responsabilità e più lucidità nell'analisi di quello che abbiamo fatto finora. E serve tutto questo da parte dell'ambiente. I ragazzi si arrabbiano sempre quando non vincono e si sono arrabbiati dopo Frosinone: ma non dobbiamo viverla come una tragedia se una partita finisce in pareggio, perché sennò è un delirio, una follia".