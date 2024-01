Calcio, Mourinho, bisogna dare di più, ma siamo seri

"C'è gente che, dal punto di vista individuale, deve dare di più", ha affermato José Mourinho durante la conferenza stampa precedente alla partita contro il Milan, discutendo della situazione attuale della Roma. "Tuttavia, siamo un gruppo di persone serie che soffre", ha aggiunto. "Ieri la riunione con i giocatori è stata intensa, soprattutto per alcuni. Collettivamente e difensivamente, la squadra è stata perfetta contro la Lazio, subendo un gol come è successo. Ma durante la riunione di ieri non ho risparmiato nulla, ho ammesso anche di aver commesso degli errori in una partita. Faccio anche io autocritica". In risposta alla domanda su perché nessun altro membro della società, oltre a lui, abbia parlato dopo il derby, Mourinho ha risposto: "Non sono un Ceo, ma comunque rappresento la società. Le mie parole sono quelle che la gente vuole sentire. Voglio essere sempre leale e corretto nei confronti della società. La vittoria nel derby è stata umiliante per noi, mentre le sconfitte sono sempre state causate da un dettaglio, un errore, sia arbitrale che personale. Tuttavia, abbiamo sempre affrontato queste situazioni con la dignità di chi dà il massimo. Siamo sempre usciti a testa alta". Concludendo sulla partita di domani, Mourinho ha affermato: "Siamo a 4 punti dalla Champions League e stiamo lottando per qualcosa di difficile, ma nessuno può impedircelo. Non penso che Dybala sarà presente domani".