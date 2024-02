Calcio: Napoli; Calzona, abbiamo gestito male l'ultima palla

Sconfitta sfumata per trenta secondi. Calzone ha qualche rimpianto: "Dovevamo gestire meglio quella palla arrivata dalla zona centrale- ha detto- questo è quello che mi fa arrabbiare di piu. Ma in generale, anche per colpa del vento, abbiamo sbagliato tanto. Una cosa positiva: l'ordine in campo". Pensiero solo al Barcellona? "È sicuramente una gara importante che aspettiamo. Ma, finché la matematica non ci condanna dobbiamo arrivare il più lontano possibile. Pensiamo partita per partita. A cominciare dalla gara con il Sassuolo. La squadra fisicamente sta abbastanza bene, forse è ancora bloccata psicologicamente. Dobbiamo stare in partita, fare più movimento. Abbiamo cominciato a essere più squadra, ma a tratti: questo mi fa pensare che il problema sia mentale. Noi dobbiamo anche essere capaci di adeguarci alla situazione: il Cagliari alzava la palla, ma noi non avevamo nessun vantaggio a "sporcare" la partita".