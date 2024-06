Antonio Conte sarà presentato ufficialmente come nuovo allenatore del Napoli il 26 giugno a Palazzo Reale, nel Teatro di Corte, alle 15.15. Lo ha reso noto il club azzurro. La squadra azzurra si radunerà un paio di giorni a Castel Volturno prima della partenza per il ritiro di Dimaro, in Trentino, al via l'11 luglio.