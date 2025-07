Calcio: Nico Williams resta a Bilbao, rinnovo fino al 2035

Nico Williams non lascerà Bilbao. L'Athletic ha infatti annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante spagnolo fino al 2035. "Quando si devono prendere decisioni, per me ciò che conta di più è il cuore. Sono dove voglio essere, con la mia famiglia. Questa è casa mia. Forza Athletic!" le parole di Nico Williams, 23 anni il prossimo 12 luglio, nel video con cui il club ha ufficializzato il lungo rinnovo.

"Athletic Club e Nico Williams hanno raggiunto un accordo per estendere il contratto, scaduto nel 2027, per otto stagioni, fino al 30 giugno 2035. La sua clausola rescissoria aumenta di oltre il 50% rispetto a quella precedente". Il giocatore era ambito da alcuni dei club più prestigiosi d'Europa, primo fra tutti il Barcellona ma anche il Bayern Monaco.