Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio: Openda 'Juve-Inter grande sfida, felice di esordire'

Nuovo attaccante, 'Bremer? Non era mia intenzione fargli male'

di Redazione Sport
11 settembre 2025
Nuovo attaccante, 'Bremer? Non era mia intenzione fargli male'

Nuovo attaccante, 'Bremer? Non era mia intenzione fargli male'

XWhatsAppPrint

"Sabato contro l'Inter sarà una grande partita, mi aspetto una gara intensa e dura: è una sfida importante, siamo pronti e sono felice di fare il mio esordio in una partita così": il nuovo attaccante della Juventus, Lois Openda, si presenta dalla sala conferenze dell'Allianz Stadium. "Mi piace essere un numero 9, svario su tutto il fronte d'attacco - dice sulle sue caratteristiche - ma sono pronto a fare ciò che mi chiederà il mister: sono a completa disposizione del tecnico e delle necessità della squadra". E sull'infortunio di Bremer: "Non era mia intenzione fargli male - risponde Openda sull'episodio che risale a Lipsia-Juve del 2 ottobre scorso, quando il bianconero si fece male al ginocchio in un'azione proprio con il nuovo attaccante della Juve - e avremo il tempo per parlarne ancora: è un grande calciatore e una fantastica persona".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su