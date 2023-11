Calcio: Palladino 'il Monza ora deve fare qualcosa in più'

Per Raffaele Palladino "adesso è il momento di tirare fuori qualcosa di più". Il tecnico del Monza lo dice alla vigilia della trasferta al Bentegodi con il Verona. "Ci aspetta un dicembre con grandi squadre, ora dobbiamo spingere sull'acceleratore". Per farlo, Palladino si affida sia alla squadra che ai singoli: "Da Mota mi aspetto di più", replica Palladino, dopo le parole pronunciate dopo l'Udinese. "In settimana ho avuto risposte importanti da lui. Vignato? Non l'ho scoperto io, non voglio prendermi dei meriti. Ma se mi chiedete se è maturo al 100%, vi dico di no. Monza è l'ideale per crescere e noi siamo qui apposta. Se mi ricorda Cassano? Come talento sì, anche se Antonio aveva caratteristiche diverse e mandava più in gol gli altri. Samuele è più di strappo e attacca gli spazi".