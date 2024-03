Calcio: Palladino "mio futuro è la sfida al Genoa di domani"

"Non sarà una sfida tra me e Gilardino, ma tra Genoa e Monza". L'allenatore dei brianzoli, Raffaele Palladino, presenta così la partita di domani sera allo stadio Marassi. Una sfida che per Palladino è anche una partita da ex: "Sono legatissimo sia alla città che ai colori", conferma l'allenatore biancorosso. "Ci siamo tolti grandi soddisfazioni, con quel Genoa del maestro Gasperini. Sono ricordi indelebili e che rimarranno per sempre". Interrogato sul suo futuro e sugli accostamenti con altre panchine, Palladino si è limitato a dire: "Il mio futuro è domani a Genoa. Metto tanto impegno e tanta passione in ogni cosa che faccio e vorrei che questa stagione non finisse mai. A inizio anno avrei fatto fatica a credere di essere in questa situazione", ha concluso il mister.