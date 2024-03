Calcio: parità di genere, la Lega B ottiene la certificazione

Tra le prime realtà sportive, la Lega B, ha ottenuto la certificazione che testimonia il raggiungimento degli obiettivi di parità di genere nel proprio contesto lavorativo. Dasa-Rägister, società leader che opera come ente accreditato di certificazione di sistemi di gestione aziendale, ha infatti rilasciato nei giorni scorsi alla Lega B, tre certificazioni: la ISO 9001 per la qualità, la ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro e la UNI/PdR 125:2022 che attesta la volontà e la capacità di adottare misure volte a promuovere 'Parità di Genere', al fine di creare un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle pari opportunità. Tale certificazione permetterà alla Lega B di accedere a sgravi fiscali e ad un posizionamento più vantaggioso nella partecipazione a bandi di gara italiani ed europei. "Questo importante risultato - sottolinea il presidente Mauro Balata - conferma gli obiettivi di trasparenza, inclusione e pari opportunità che la governance si è data. Nelle nostre iniziative, interne e sui campi durante i weekend, cerchiamo sempre di trasmettere i nostri valori e l'ampiezza e la forza comunicativa del calcio ci aiuta in questo obiettivo. Ringrazio la struttura e tutti coloro che hanno permesso di raggiungere un risultato che ci riempie di orgoglio".