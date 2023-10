Calcio: Pioli, 'ieri' è storia a Napoli per essere migliori

"E' inutile pensare a quanto fatto 'ieri', è storia. Bisogna vivere il presente. La prossima partita è la più importante. Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo, domani è l'occasione per dimostrare di essere una squadra migliore": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli al Maradona. "La squadra ha la voglia di cambiare questo momento. Arriviamo per la prima volta da due sconfitte consecutive - spiega Pioli - due scontri diretti. Dobbiamo dimostrare di essere continui, constanti, sul pezzo per 95 minuti".