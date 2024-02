Calcio: Pioli, il campionato per il primo posto è chiuso

"Il campionato è chiuso. Per il primo posto sì. L'Inter sta facendo un campionato incredibile. Aveva un calendario complicato quando ha affrontato Fiorentina, Roma, Juventus ma superando quello in modo così netto, credo che sia finita": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Lazio all'Olimpico. E il 21 aprile, giorno del derby di ritorno, potrebbe essere la giornata decisiva per l'eventuale vittoria dello scudetto nerazzurro. Ma Pioli non ci vuole pensare: "Il 21 aprile è troppo lontano. Noi pensiamo alla Lazio, abbiamo tanti obiettivi e sfide importanti. Quando arriveremo al Verona, quando c'è la sosta capiremo anche noi e tireremo le somme".