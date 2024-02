Calcio: Pioli, spero Leao stia sempre bene come con l'Atalanta

"Leao dopo l'Atalanta mi ha detto che si era sentito bene e gli ho risposto 'cerca di sentirti bene anche tutte le prossime partite'. Ha avuto una crescita esponenziale anche nei rapporti con la squadra": così l'allenatore del Milan Stefano Pioli racconta i miglioramenti compiuti dall'attaccante portoghese, grande protagonista domenica scorsa anche se i rossoneri non sono riusciti a portare a casa una vittoria. "Vogliamo rimettere in campo il livello di prestazione della partita contro l'Atalanta ma cambiando il risultato", afferma Pioli alla vigilia del match contro la Lazio all'Olimpico, gara in cui ci sarà anche un ritorno importante: "Tomori domani sarà convocato".