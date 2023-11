Calcio: Prandelli, "Spalletti fa bene a ringiovanire Nazionale"

"Non è che un ct aspetta gli ultimi due giorni per fare una convocazione. C'è uno staff che segue la crescita dei nostri giocatori più pronti. L'impatto è forte, ma la strada è questa, bisogna ringiovanire. Immobile non convocato, Scamacca e Raspadori sì? Non dobbiamo discutere le scelte di un ct. Scamacca e Raspadori hanno fatto vedere ultimamente anche un impatto internazionale, dobbiamo essere fiduciosi". Così Cesare Prandelli, ex ct della Nazionale, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulle convocazioni di Luciano Spalletti. "La partita più importante è quella con la Macedonia del Nord, i giocatori devono pensare a vincere quella gara, non bisogna fare calcoli", aggiunge Prandelli.