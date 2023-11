Calcio: Premier, il Manchester City ne fa sei al Bournemouth

Il Manchester City ha travolto 6-1 il Bournemouth portandosi in testa alla Premier League davanti a Tottenham e Arsenal, che ancora devono giocare in questa 11ma giornata di campionato. Tra i Citizens ha brillato Jeremy Doku. La giovane ala belga è stato protagonista dei primi cinque gol. Ma hanno perso il loro attaccante di punta, Erling Haaland, per infortunio, sostituito nell'intervallo da Phil Foden. Doku ha aperto le marcature con un tiro ad effetto (30'), ha offerto tre assist a Bernardo Silva (33', 83') e Foden (64') ed ha segnato il 3-0 con un tiro di sinistro deviato dalle spalle di Manuel Akanji (37'). Dopo questa vittoria, Pep Guardiola e i suoi giocatori hanno un punto di vantaggio sul Tottenham, che lunedì ospita il Chelsea e tre sull'Arsenal che affronta il Newcastle nel tardo pomeriggio. Nella prima metà della classifica, il Brighton ha pareggiato con l'Everton (1-1) per recuperare l'ottavo posto davanti al Manchester United, vincitore in casa del Fulham (1-0) e che ha lo stesso numero di punti. Il Brentford ha vinto una partita piena di colpi di scena contro il West Ham (3-2). In classifica il Brentford è nono con 16 punti, uno in più del Crystal Palace che ha battuto il penultimo Burnley per 2-0, e due in più del West Ham. Lo Sheffield United ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale, contro il Wolverhampton (2-1). I Blades, raggiunti all'89' da un gol di Jeanricner Bellegarde, hanno vinto nel recupero grazie ad un rigore di Oliver Norwood (90'+10).