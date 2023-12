Calcio: Premier, Manchester City ko in casa dell'Aston Villa

L'Aston Villa conferma la sua forza casalinga battendo 1-0 il Manchester City a Birmingham, una vittoria prestigiosa che ha permesso ai "Villans" di soffiare il terzo posto ai campioni d'Inghilterra, in difficoltà dopo 15 giornate. La squadra di Unai Emery ha vinto grazie al gol dell'esterno giamaicano Leon Bailey (74') e ora ha due punti di vantaggio sui "Citizens", quarti. L'Aston Villa (3/o, 32 punti) ha portato a 14 il numero di vittorie casalinghe consecutive in Premier League, tre giorni prima di ricevere l'Arsenal capolista (36 punti). Il Liverpool è secondo (34 punti) grazie al successo per 2-0 sullo Sheffield United, ultimo in classifica. Il Manchester United ha battuto 2-1 il Chelsea ed occupa il sesto posto, con gli stessi punti del Tottenham (27) che però domani affronta il West Ham.