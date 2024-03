Calcio: Premio Bearzot 2024, l'8 marzo l'annuncio del vincitore

Chi raccoglierà l'eredità di Luciano Spalletti? Dopo la vittoria dello scorso anno del tecnico campione d'Italia con il Napoli, nonché attuale Ct della Nazionale azzurra, torna il Premio Nazionale Enzo Bearzot, organizzato dall'Unione Sportiva Acli insieme alla Figc. Il vincitore della XIII edizione sarà annunciato il prossimo 8 marzo, nella sede della Federcalcio, in Via Allegri 14, alle 15.00, dopo che nella mattinata, presso la sede Acli di Roma, la Giuria presieduta dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell'Us Acli, Damiano Lembo, provvederà all'individuazione del tecnico vincitore del Premio Bearzot. La decisione verrà dunque svelata alla stampa nella sede della Federcalcio e nel corso della conferenza, inoltre, l'Aia comunicherà il nominativo dell'arbitro emergente Can assegnatario del Premio "Stefano Farina", lo scorso anno assegnato a Daniele Doveri di Roma 1.