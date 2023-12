Calcio: Puma non sarà più sponsor della nazionale di Israele

Niente più Puma sulle maglie. Israele dovrà trovarsi un nuovo fornitore per le divise da gioco della propria nazionale. La decisione è stata comunicata dalla stessa casa di abbigliamento sportivo tedesca: dal 2024, la sponsorizzazione della nazionale dello stato ebraico terminerà. La decisione di non estendere il contratto in scadenza, ha tenuto a precisare la Puma come riferisce il Financial Times, "non è collegata alla guerra, ma parte integrante di una nuova politica aziendale che punta a una maggiore selettività dei propri partner. Insomma, è una strategia finanziaria. Seguendo il concetto di "fewer-bigger-better", ossia meno, più grandi, migliori. Per lo stesso motivo, Puma smetterà di produrre anche le divise della Serbia".