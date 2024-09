Calcio: Radonjic saluta il Toro, 'Grazie di tutto'

"Grazie di tutto": con questo breve messaggio e con l'aggiunta di un cuore in una storia Instagram, Nemanja Radonjic ha salutato definitivamente il Toro. Il serbo, fuori dal progetto dell'allenatore Paolo Vanoli, ha trovato una sistemazione: il classe 1996 è tornato in patria ed è un nuovo giocatore della Stella Rossa. "Augura di riuscire a esprimere compiutamente il suo talento in questa nuova esperienza" il messaggio del club di via Viotti al fantasista che si è trasferito a titolo definitivo.