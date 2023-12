Calcio: Ranieri, 'con Mazzarri il Napoli si sta ritrovando'

Sabato il Cagliari va a Napoli. Per Claudio Ranieri sfida da ex in un posto che gli è rimasto nel cuore: "Una città meravigliosa, con tifosi incredibili - ha raccontato l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa dell'antivigilia -. Sono stato benissimo e ho ancora tanti amici. Di Napoli e dei napoletani non posso che parlare bene". Anche Mazzarri, però, è un ex del Cagliari, come giocatore e come allenatore: "Sono contento per lui - ha detto Ranieri - è tornato in una città in cui aveva fatto molto bene. Con lui il Napoli sta ritrovando il vecchio modo di giocare. Non a caso sono campioni d'Italia, il Napoli è una squadra forte con grandi campioni. Anche chi sta fuori è un titolare aggiunto". Una squadra da temere: "Temo il loro modulo, si riconoscono, si annusano, sanno come trovare quelle combinazioni a mille all'ora. E hanno dei giocatori forti e decisivi che possono risolvere la gara in qualsiasi momento. È chiaro che per affrontare un avversario del genere dovremo fare una grande gara". Magari come quella di trenta e passa anni fa con il Cagliari neopromosso che andò a vincere a Napoli. Con Ranieri sulla panchina rossoblù: "Certo che me lo ricordo, anche in quella partita il Napoli aveva lo scudetto sulla maglia. Speriamo porti bene". Ma Ranieri punta soprattutto a non ripetere gli errori della gara con il Sassuolo: "Ogni partita fa storia a se - ha concluso il tecnico dei sardi - ma quella gara ci deve invitare a entrare subito in partita. Dobbiamo essere più concentrati nei primi minuti".