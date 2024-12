Calcio: Ranieri, 'niente scuse, hanno avuto più voglia di noi'

"Hanno avuto più voglia di vincere, abbiamo sbagliato al momento della punizione, non possiamo fare un errore del genere. Il Como ha fatto di tutto per vincere, noi non siamo stati bravi a creargli quei problemi come accaduto nel primo tempo. Stanchezza? Probabile, ma a me non piace accampare le scuse": così, ai microfoni di Sky Sport, Claudio Ranieri commenta la sconfitta della sua Roma in casa del Como. "Mercato? Sono soddisfatto di come stanno lavorando i ragazzi, se ci sarà l'opportunità di migliorare la rosa non mi tirerò di certo indietro - ha aggiunto il tecnico giallorosso - A Napoli la squadra mi è piaciuta fino a un certo punto, col Tottenham la squadra aveva risposto bene. Qui la partita era aperta, mi aspettavo qualcosina di più nel primo tempo. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni". "E' una prova che non fa un atteggiamento - ha concluso - dobbiamo reagire, ora arriva la Coppa Italia e dobbiamo passare il turno".