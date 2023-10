Calcio: ranking Fifa, Argentina sempre in testa, l'Italia è nona

Nessun cambiamento nei primi tre posti del ranking Fifa. L'Argentina di Lionel Messi in pole position mantiene un buon vantaggio (8,18 punti) sulla sua rivale più vicina, la Francia. Nel frattempo, i Les Bleus hanno consolidato il loro secondo posto, ampliando il divario (che ora ammonta a 40,91 punti) tra loro e il Brasile (terzo). Dopo aver pareggiato 1-1 in casa contro il Venezuela e perso 2-0 in casa dell'Uruguay, la Seleção ora ha l'Inghilterra (quarta) con il fiato sul collo. Il Belgio continua a completare la top 5, ma dovrà anche guardarsi alle spalle, con un Portogallo in ripresa (sesto) che bussa alla porta. Come i loro vicini, anche la Spagna (ottava, guadagna 2 posizioni) ha fatto passi da gigante: ora è alle calcagna dell'Olanda (settima). Seguono l'Italia (nona) e la Croazia (decima), con i secondi classificati della Coppa del Mondo in Russia 2018 che mantengono il loro posto nella top ten nonostante le recenti battute d'arresto. L'unico paese Conmebol a non aver mai raggiunto la Coppa del Mondo, il Venezuela (49esimo, in crescita di 4 posti) è attualmente quarto nelle qualificazioni per l'edizione 2026. La Vinotinto è tornata nella top 50 mondiale prendendo il posto della Costa d'Avorio (52esima). Ancora meglio il Galles (28°, avanti di 5 posti) e la Turchia (38°, in aumento di 4 posizioni).Ok anche la Bielorussia (100°, in aumento di 5), che è tornata nella top 100, e la Slovenia (54°, in aumento di 5).