Calcio: Ricci al Milan, iniziate le visite mediche

Samuele Ricci ha iniziato le visite mediche con Milan. Il centrocampista in arrivo dal Torino per un'operazione da circa 25 milioni di euro, bonus compresi, firmerà un contratto con il Milan di quattro anni a 2 milioni a stagione. Ricci è il primo acquisto del Milan in questa sessione di mercato e sarà a disposizione subito di Massimiliano Allegri per il raduno previsto il prossimo 7 luglio.