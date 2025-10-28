Calcio: Rodgers lascia la panchina del Celtic, 'divisivo'
Traghettatori del club scozzese gli ex O'Neill e Maloney
Brendan Rodgers si è dimesso da allenatore del Celtic, accusato dal principale azionista della squadra scozzese Dermot Desmond di comportamento "divisivo, fuorviante ed egoistico".
L'ex allenatore Martin O'Neill e l'ex giocatore Shaun Maloney assumeranno la carica fino alla nomina di un successore definitivo, ha dichiarato il club di Glasgow.
Il secondo periodo di Rodgers al Celtic si è concluso dopo la sconfitta per 3-1 di domenica in Scottish Premiership contro gli Hearts di Edimburgo.
