Calcio: Roma; 'Joya' Dybala, presto papà di una bambina

La nascita attesa per metà febbraio

di Redazione Sport
30 settembre 2025
La Joya più bella per Paulo Dybala. Il fantasista argentino della Roma e la moglie Oriana Sabatini saranno presto genitori di una bambina. A rivelarlo è stata proprio la presentatrice e modella sui suoi canali social con un video in cui lei e l'asso giallorosso si mostrano emozionati e felici dopo l'ecografia che ha svelato il sesso della bambina la cui nascita è attesa per metà febbraio. "Il primo post di noi tre", ha scritto Oriana che lo scorso luglio ha sposato Dybala dopo la suggestiva proposta di matrimonio della Joya a Fontana di Trevi.

Famiglia

