Calcio: Roma; lesione tendine per Celik, out a Bilbao

Zeki Celik ha riportato una lesione di primo grado del tendine congiunto al bicipite femorale della coscia sinistra. É questo l'esito degli accertamenti svolti dopo non esser stato convocato per la gara di ieri contro l'Empoli. La Roma fa sapere che sarà da valutare giorno per giorno, ma nel frattempo il turco è costretto a saltare la gara di ritorno in Europa League contro il Bilbao di giovedì prossimo.