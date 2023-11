Calcio: Roma; Mourinho 'farò cambi e mi aspetto reazione'

"Abbiamo due gare in trasferta in tre giorni, abbiamo bisogno di tutti e per questo domani farò dei cambi aspettando una risposta positiva, anche dalla gente non abituata ad andare in panchina che dovrà trovare il modo giusto per entrare e fare bene. Non ho paura di arrivare all'ultima giornata per passare il turno". Lo ha detto José Mourinho alla vigilia della sfida con il Servette in Europa League. "Domani non pensiamo ai gol, pensiamo a vincere" ha aggiunto, mentre parlando della gestione di Pellegrini, Sanches e Dybala ha spiegato: "Non giocheranno tutti e tre insieme. Devo fare un po' di calcoli. La gestione di Renato è ovvia. Lorenzo nell'ultima partita ha fatto la prima ora di gioco dopo tanto e Paulo è arrivato dall'Argentina e non è mai facile e ha giocato 88 minuti. Bove dovrà giocare 90 minuti e fare la doppia maratona. Dobbiamo avere la forza psicologica per dare tutto". Poi è tornato sulla sconfitta di Praga: "E' stata inaccettabile. Al di là del risultato che ogni tanto può essere negativo. Io quel giorno ero in tribuna ed era dura. E oggi ne abbiamo parlato, ma ormai è il passato e c'è un'altra partita".