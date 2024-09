Calcio: Roma; Pellegrini assente nella rifinitura pre Athletic

a Roma prepara l'esordio di domani in Europa League e durante la rifinitura di questa mattina a Trigoria é assente Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso già nei giorni scorsi aveva lavorato a parte dopo esser uscito con l'Udinese per un affaticamento muscolare e difficilmente potrà esserci contro l'Athletic Bilbao. In gruppo con il resto della squadra, invece, Nicola Zalewski, mentre a bordo campo ad osservare l'allenamento c'era il diesse giallorosso, Ghisolfi.