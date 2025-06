Calcio: Roma ufficializza Gasperini, 'è l'uomo giusto'

Gian Piero Gasperini è il nuovo tecnico della Roma. L'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato della società giallorossa che sottolinea come "la proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l'uomo giusto per questo incarico" aggiungendo poi come "la carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori".