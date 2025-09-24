Calcio: Rovella non si opera, per mediano terapia conservativa

Nicolò Rovella non si sottoporrà, almeno per il momento, all'intervento chirurgico per risolvere il problema che lo ha costretto ad uscire all'intervallo del derby, ma seguirà una terapia conservativa. Il centrocampista della Lazio, alle prese con una sindrome retto-adduttoria, sarà sottoposto ad altri consulti per capire meglio la situazione e solo più avanti si prenderà una decisione. Una soluzione per non gravare ulteriormente sull'emergenza che ha colpito il centrocampo laziale, già orfano di Belahyane e Guendouzi per squalifica, e di Dele-Bashiru, fermato da una lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro che lo costringerà a saltare la sfida al Genoa e quasi certamente anche quella con il Torino.