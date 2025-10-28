Calcio: Runjaic, la Juve ci metterà subito sotto pressione

"Domani sarà una partita molto difficile, dobbiamo essere maturi. Sappiamo che la Juve ci metterà subito sotto pressione, è una delle squadre migliori del campionato. Contro la Lazio avrebbero meritato un punto, ma questo è il calcio. Noi ci aspettiamo che non cambi molto, nonostante il cambio di allenatore: faranno di tutto per vincere. Dovremo saper soffrire e rendere la vita difficile, lavorando molto in fase difensiva e migliorare sul possesso palla. Essere concentrati al 100%. Abbiamo già sorpreso tutti vincendo in trasferta contro l'Inter e siamo pronti a recitare il ruolo di sorpresa". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, alla vigilia della trasferta di Torino della sua Udinese.

"Credo si possa essere soddisfatti di 12 punti in otto gare - ha aggiunto -. Io guardo sempre avanti e voglio sempre di più. Ma bisogna sempre tenere ben presente la situazione e dove si sta. Domani sarà una gara diversa, dobbiamo confermarci e vedremo come giocheremo. Magari ci saranno critiche per la formazione che sceglierò. Il focus non è su ciò che dicono gli altri, ma su ciò che dice il campo. E la classifica".

Il tecnico tedesco non esclude un massiccio turnover: "Possono esserci delle variazioni, non posso dirvi quali e quante. Ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno di determinati tempi di recupero, abbiamo speso molto contro il Lecce. Dobbiamo portare sul campo lo spirito giusto. Ci sarà la rifinitura nel pomeriggio e domani deciderò: ci sarà turnover, ma non vi posso dire quali sono i giocatori coinvolti. Abbiamo 3 gare questa settimana, per me ora la più importante è quella con la Juve".

Fari puntati su Solet: "Ieri ha svolto delle visite mediche, non ha lesioni, vediamo come svolgerà la rifinitura. Poi decideremo, parlando con lui. Se tutto è a posto, deciderà lui in base a come si sente: se è pronto gioca, altrimenti ci sono Bertola e Palma che possono dare il loro contributo. L'importante è che tutti siano pronti a dare il massimo quando sono chiamati in causa".

Il mister dei friulani non vuol sentire parlare di un avversario in difficoltà: "A mio avviso non dobbiamo concentrarci troppo sulla Juventus, si trova in questa situazione, capita. Nonostante questo ha grande qualità, obiettivi diversi rispetto a noi, sanno come va nel calcio. Hanno battuto l'Inter in casa, hanno fatto una grande prestazione contro il Real Madrid. Per batterli bisogna essere in una buona giornata, sappiamo cosa ci aspetta. Noi cercheremo di affrontarli in maniera giusta. Se siamo attenti e concentrati possiamo tornare da Torino con punti".

Confermata l'esclusione per motivi disciplinari per Iker Bravo: "Domani non ci sarà. Ho preso questa decisione. Per l'Atalanta, vedremo".