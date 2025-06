Calcio: Sa Pinto controcorrente, va ad allenare in Iran

Mentre tante persone di altre nazionalità, come il tecnico italiano Antonio Manicone, stanno lasciando l'Iran colpito dagli attacchi americani e di Israele, c'è chi va controcorrente e, nonostante tutto, va a Teheran. Si tratta del 52enne allenatore portoghese Ricardo Sa Pinto, ex Braga e Vasco da Gama, che ha deciso di accettare la proposta dell'Esteghlal, una delle squadre di punta della Superlega iraniana. Più che la paura della guerra, ha potuto il grande affetto di Sa Pinto verso questo club che ha già allenato nel 2022 e con cui ha vinto il campionato. "Le prestazioni spettacolari e ricche di grinta di quella squadra sotto la sua guida - è scritto in una nota del club che annuncia il ritorno del tecnico portoghese - mai saranno cancellate dalle menti dei tifosi dell'Esteghlal". All'inizio di questo mese la società iraniana aveva annunciato anche l'ingaggio come "consulente" dell'ex milanista Clarence Seedorf, che però finora a Teheran non si è visto.