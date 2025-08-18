Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Calcio: Santos perde 0-6 in casa, Neymar pianto disperato

'Una vergogna, mai subita una sconfitta così'

di Redazione Sport
18 agosto 2025
'Una vergogna, mai subita una sconfitta così'

'Una vergogna, mai subita una sconfitta così'

XWhatsAppPrint

Un pianto inconsolabile e l'ammissione che una sconfitta cosi' "non l'avevo mai subita". Neymar era infortunato e dunque non era in campo l'8 luglio del 2014, quando il Brasile subi' la vergogna dell'1-7 nella semifinale del Mondiale in casa: per questo la pesante sconfitta subita con la maglia del Santos per mano del Vasco da Gama, 0-6, entra nel suo palmares come il giorno piu' brutto.

L'attaccante brasiliano, 33 anni, è uscito dal campo nascondendosi il volto con la maglia, consolato dal tecnico, ex ct della nazionale, Diniz, e dall'amico-rivale Coutinho, che in partita aveva realizzato una doppietta. "E' una mer... e una vergogna - ha poi detto Neymar - Non ho mai vissuta una cosa del genere in vita mia"

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su