Calcio, Sarri, apprezzamento estetico per Felipe Anderson

"La prestazione di Felipe Anderson? Calcisticamente sono affascinato da lui, soddisfa il mio senso estetico". Queste sono state le parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, durante un'intervista a Sky Sport, dopo la vittoria in casa contro il Lecce. "Potenzialmente, Felipe è un calciatore adatto per i club di alto livello, anche se purtroppo ha attraversato momenti difficili che fanno parte del percorso di Felipe Anderson", ha continuato l'allenatore. "Quanto al suo rinnovo contrattuale, la situazione dei giocatori in scadenza è una questione tipicamente italiana. In Inghilterra, ho notato che i calciatori in scadenza giocano tranquillamente fino alla fine del campionato".